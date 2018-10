Angelina Jolie teria jogado itens pessoais de Brad Pitt no lixo

22/10/2018 | 17:10



Angelina Jolie teria jogado itens pessoais do ex-marido, Brad Pitt, no lixo! Segundo informações do site Radar Online, alguns objetos do ator ainda estavam na casa que os dois compartilhavam quando casados, já que ficaram juntos por cerca de dez anos. Mas Angie não suportou ver as coisas de Brad por muito mais tempo e tomou uma decisão bem radical.

- Brad deixou um monte de itens com Angie e as crianças, como antiguidades e heranças de família, bem como bugigangas sentimentais e brinquedos antigos de sua infância - e ela jogou tudo o que era de Brad diretamente no lixo, sem hesitação!, comentou uma fonte.

No processo de divórcio, o ex-casal declarou alguns itens como importante. Entretanto, tudo o que ficou de fora dessa lista acabou sob a responsabilidade de Jolie, que na teoria, poderia fazer o que bem quisesse com as coisas do ex-marido.

- O que ela sente por ele agora faz com que ela não tenha intenção de ser educada ou legal, concluiu o informante.

Que tenso, né? E você, o que fez com as coisas do seu ex?