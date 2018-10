Acusado de agredir duas exs, ex-ator de Malhação assume novo namoro

22/10/2018 | 17:10



Após ser processado pela ex-namorada, Jeniffer Oliveira, por agredi-la, Douglas Sampaio assumiu um novo relacionamento nas redes sociais. Dessa vez, o ator está namorando a carioca Marcella Bittencourt, que é melhor amiga da atriz Bruna Griphão. Douglas postou uma foto ao lado de Marcella e escreveu:

Te amo tanto.

Jeniffer, que interpreta Flora em Malhação - Vidas Brasileiras, relatou que estava em um bar com o ex-namorado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando foi agredida por causa de supostos ciúmes do ator. Em junho, a atriz até postou em seu Instagram um relato sobre o caso, contendo fotos dos hematomas causados pela agressão.

Mesmo mostrando as fotos do braço machucado, Sampaio negou as acusações e disse que Jennifer estava mentindo. Nos Stories de seu Instagram ele chegou a se defender:

- Essa pessoa é completamente mentirosa. Nada disso aconteceu, tanto que eu vou provar.

O ator estava no elenco de Malhação em 2011, e participou de A Fazenda em 2015, onde conheceu sua ex-noiva Rayanne Morais, que também acusou o rapaz de agressão em 2016. Na época, o casal foi parar na delegacia após uma briga.