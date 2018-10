Ticiane Pinheiro revela: - Não vou morrer sem ter mais um filho

22/10/2018 | 17:10



Ticiane Pinheiro parece que tem planos de aumentar a família! A apresentadora do Hoje em Dia, casada com o jornalista Cesar Tralli, participou de um vídeo para o canal de YouTube do Matheus Mazzafera em que tinha que responder 50 perguntas. Quando o questionamento foi sobre o que ela não viveria sem, Tici respondeu:

- Não vou morrer sem ter mais um filho.

Em outro momento da conversa, Ticiane revelou que já perdeu uma amizade, pois contou a uma amiga que o marido a estava traindo.

- O cara traiu a mulher e eu acabei contando. Até hoje eles estão juntos e agora quando me encontram ficam meio assim. Eu me arrependo porque perdi a amizade deles, mas ao mesmo tempo eu não consigo guardar. Não ia conseguir olhar para o cara sabendo que ele traiu minha amiga, mas eu não deveria me meter.

Ela também contou que a última vez que chorou foi devido a um comentário feito pela filha, Rafinha Justus.

- Eu tive que trabalhar dois dias seguidos e não vi a Rafa, ela estava dormindo na casa do pai nesses dias. Ela me falou: Mãe, você não fica comigo, você só trabalha. Eu me senti muito mal, ainda estava gravando e não poderia vê-la, e eu fiquei acabada. Chorei muito no camarim escondida, me senti uma péssima mãe por ter que trabalhar e não poder ver minha filha por dois dias.