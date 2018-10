Kim Kardashian relembra quando viu seu padrasto vestido como mulher: - Eu chorava de forma histérica

22/10/2018 | 17:10



No último domingo, dia 21, Kim Kardashian marcou presença no The Alec Baldwin Show, nova atração de Alec Baldwin, em que ele entrevista celebridades. Um dos assuntos mais repercutidos pela socialite foi quando ela recordou do primeiro momento em que descobriu que seu padrasto, quando ainda era Bruce Jenner, se identificava com o gênero feminino.

- Eu descobri quando tinha, talvez 25 anos de idade. Minha mãe (Kris Jenner) estava fora da cidade e eu flagrei Caitlyn toda vestida... como uma mulher, na garagem da casa da minha mãe. Eu corri para dentro, fiz uma mala muito rápido, tremendo, e saí correndo e liguei para Kourtney (Kardashian, sua irmã). Eu disse Eu vou ter que passar o final de semana com você.

Ela ainda continua:

- Eu estava chorando de forma histérica. Ela estava, tipo, O que é? Você flagrou Caitlyn traindo? E eu estava, tipo, Eu queria. Eu não sei o que acabei de ver. Eu não voltei para casa até o final de semana.

Kim recorda que Caitlyn pediu para que ela não contasse sobre o incidente a ninguém:

- Um dia eu vou sentar e explicar tudo isso para você, mas até lá, por favor não conte a uma alma e por favor não conte para a sua mãe. Ela me mataria. Eu pensei Ok, se eu contar para ela, eu vou acabar com o casamento deles e minhas irmãzinhas (Kylie e Kendall Jenner) não vão ter o pai por perto, então é melhor eu ficar de boca fechada. Eu não disse uma palavra.

Por fim, ela ainda conclui:

- Ela (Kris Jenner) estava muito apaixonada. Ela não achava que nada seria um problema no relacionamento deles. Ela sonhava que (Caitlyn iria) fazer uma transição para ser mulher? Eu acho que isso nunca foi algo que ela sonharia em um bilhão de anos. É por isso que eu amo o fato de ter dividido a nossa história no nosso programa (Keeping Up With the Kardashians), porque deu às pessoas a compreensão de que você ter diferentes emoções e isso está ótimo. No fim do dia, nós apenas queremos que Caitlyn seja feliz e seja ela mesma.