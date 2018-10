Portugal intercederá junto à UE para destravar comércio com Brasil

22/10/2018 | 16:11



O secretário de Agricultura e Alimentação de Portugal, Luís Vieira, prometeu ao secretário executivo do Ministério da Agricultura brasileiro, Eumar Novacki, com quem se reuniu em Lisboa na sexta-feira, 19, que seu país intercederá junto à União Europeia para tentar destravar o comércio de produtos do Brasil para o bloco.

Em nota, a Agricultura disse que os principais itens da negociação brasileira com a União Europeia são carne bovina, rastreabilidade bovina, regionalização da carne bovina termoprocessada, a ractopamina da carne suína, retomada de pré-listing e a reabertura do mercado da União Europeia para o pescado brasileiro. Novacki reclamou da atual dinâmica do bloco europeu, onde o Brasil entrega seus pleitos diretamente aos países, mas que são encaminhados para análise pela União Europeia.

O secretário português mostrou interesse em aumentar as exportações para o Brasil de limão, lácteos e pescados. E disse que Portugal também busca ampliar as vendas para o Brasil de queijos, vinhos, azeite, conservas e bacalhau, além de solicitar habilitação de plantas de pequenos produtores de suínos.

Novacki lidera missão empresarial brasileira em Portugal e Espanha que conta com a participação de 12 representantes empresariais e expositores do Pavilhão Brasil que irão participar do Fruit Attraction 2018 em Madri a partir desta terça-feira, 23.

"Após a agenda em Portugal, a delegação seguirá para a Espanha para tratar de assuntos de interesse do agronegócio brasileiro com autoridades e empresários espanhóis e europeus, além de integrar-se à tradicional feira espanhola", informou a pasta na nota.