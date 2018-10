Pete Davidson faz piada sobre o fim do noivado com Ariana Grande

22/10/2018 | 16:10



Nem todo mundo encara o fim de um relacionamento de forma totalmente pessimista! Para boa parte dos artistas, um momento ruim como esse pode render muita inspiração na hora hora de produzir algum conteúdo. Foi o caso do ex-casal Ariana Grande e Pete Davidson.

Pete falou abertamente sobre o fim de seu noivado com Ariana pela primeira vez no último sábado, dia 20, em Los Angeles, nos Estados Unidos, durante um evento beneficente, onde apresentava um stand-up. Segundo a People, o comediante fez piadas com a própria situação:

- Eu não estou passando por coisas suficientes para ter que entrar depois disso?

Davidson ainda brincou com a situação de ter que sair da casa de sua ex-noiva e estar sem moradia:

- Bem, como vocês podem imaginar, eu não quero estar aqui. Tem muita coisa acontecendo. Alguém tem quartos vagos? Alguém está procurando por um colega de quarto?

Pete ainda falou sobre a tatuagem que fez com a cantora:

- Então, obviamente vocês sabem, nós terminamos ou coisa assim, mas quando nós ficamos noivos, nós fizemos tatuagens. Perguntaram em uma entrevista: Pete Davidson foi idiota? E 93% das pessoas disseram que sim. Então meu amigo falou: Não escute essa droga, cara. Eles são haters. E eu estava tipo: É! Dane-se isso, eu não sou idiota. Outro dia, nós estávamos na minha cozinha e ele disse: Ei, cara. Parece que você é idiota.

Ariana Grande também está aproveitando o momento para se dedicar ainda mais à música. De acordo com o E!, uma fonte próxima à cantora revelou que ela está se afundando nos trabalhos e contando com o apoio da família, especialmente sua mãe e o irmão mais velho. A fonte ainda contou que Ariana e Pete ainda mantém contato pois se importam um com o outro.

Entretanto, mesmo depois de ficarem noivos, parece que a cantora e o comediante sabiam que não haveria casamento, porque eles nunca tomaram qualquer atitude para oficializar o acordo, segundo TMZ.

Uma fonte teria dito ao site que os dois teriam passado um verão inteiro sem fechar o local e nem comprar o vestido de noiva. Ariana teria falado sobre um casamento com a mãe dela, mas nada passou de uma conversa. O único sinal real de um casamento foi o anel de noivado de 100 mil dólares, que custa cerca de 368 mil reais, que ela já devolveu para o ex-noivo.