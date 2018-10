Ribeirão Pires realiza mostra de teatro a partir de hoje

Vanessa Soares



23/10/2018 | 07:48



Ribeirão Pires recebe de hoje até 4 de novembro a 21ª Mostra de Teatro. As apresentações gratuitas serão realizadas no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 220). O evento é a conclusão de curso das oficinas ministradas no município.

Neste ano são seis turmas, com alunos entre 7 e 50 anos, somando cerca de 90 formandos. “Temos uma boa expectativa com esta edição da mostra. Os alunos estão concluindo muito bem as oficinas este ano e os espetáculos têm bastante qualidade”, analisa a orientadora das oficinas de teatro e uma das organizadoras do evento, Valéria Jouze. Ao todo, 15 espetáculos com diferentes temáticas serão apresentados, sendo dois deles de companhias convidadas.

O Doente Imaginário abre a mostra hoje, às 15h. A trama, que tem direção de Valéria, conta a história de um senhor rabugento e muquirana que passa por maus bocados, achando que tudo o que lhe acontece é por causa de sua doença. Mas qual será seu real inimigo? Tanto ele quanto a plateia se surpreenderão.

O público também poderá conferir espetáculos como Liberdade, Liberdade, A Ilha dos Esquecidos, Homem Obsoleto, O Intruso, 528Hz, Tem Alguém Aí?, entre outros.

As apresentações serão realizadas diariamente, em horários que variam das 10h às 20h. A programação completa pode ser conferida no site www.ribeiraopires.sp.gov.br.