‘O imortal’ estreia sexta em São Paulo

Miriam Gimenes



23/10/2018 | 07:26



Baseado no conto homônimo do escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), o monólogo O Imortal estreia sexta-feira, às 21h, no Sesc Avenida Paulista. O texto é estrelado pela premiada atriz Gisele Fróes e desvenda as diversas simbologias acerca da imortalidade na obra do ensaísta argentino. Em cartaz até 18 de novembro, de quinta a domingo, a montagem tem direção dos Irmãos Guimarães e dramaturgia de Adriano Guimarães e Patrick Pessoa.

Nos palcos, a atriz contará a história de uma mulher que recebe de um antiquário os seis volumes da tradução inglesa da Ilíada, de Homero. Dentro do sexto volume, ela descobre um manuscrito escondido. É o relato autobiográfico de Marco Flamínio Rufo, tribuno militar do Império Romano, que, no século 3 d.C., partiu em busca da Cidade dos Imortais e do rio que purificaria da morte todo aquele que bebesse de suas águas.

No decorrer da narrativa, acompanhamos os acontecimentos da desafiadora trajetória do tribuno: desde o seu encontro com um estrangeiro que lhe revela a existência do rio e da cidade, até as inúmeras tentativas de encontrá-los nas paisagens desérticas mais terríveis. Borges publicou o O Imortal em 1949 dentro da coletânea de contos O Aleph.

O Imortal – Teatro. Sesc Avenida Paulista (Avenida Paulista, 119). A partir de sexta, às 21h, até 18 de novembro. De quinta a sábado, às 21h, e, no domingo e feriado, às 18h. Ingr.: de R$ 9 a R$ 30, à venda na rede Sesc ou no site sescsp.org.br/avenidapaulista.