Neymar posta música e fãs especulam indireta para Bruna Marquezine: Eu sei que ainda te amo

22/10/2018 | 15:10



O término de Neymar e Bruna Marquezine está dando o que falar! Desde o anúncio feito pela atriz no dia 18 de outubro durante um evento de moda, várias especulações estão sendo feitas a respeito do casal. A mais recente foi devido a uma música que o jogador postou em seu perfil do Instagram.

Nos stories, Neymar compartilhou uma música Só Pra Você Saber, do grupo Sente o Clima Samba Clube. Confira parte da letra:

Tô com saudade, saudade de você

Só pra você saber, só pra você saber

Eu sei que é tarde, não vou me enganar

Eu sei que ainda te amo

Mas juro não vou mais te procurar

Depois dessa letra, vários fã-clubes começaram a especular que se tratava de uma indireta para Bruna.

Acho que ainda existe esperança. Eles ainda estão se seguindo, as fotos juntos e as declarações ainda estão nos perfis!, disse um fã.

Outro fã questionou o motivo do término, se agora Neymar estaria supostamente se lamentando.

Pra quê terminou então? Torço por eles juntos, mas acho que a Bruna não deve voltar. Que pena!

Lembrando que foi o jogador do PSG que terminou com a atriz e, segundo fontes próximas ao casal, o motivo seria o namoro à distância, já que Neymar está atualmente morando na Europa, enquanto Bruna continua no Brasil.