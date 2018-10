Tom Cruise deixa a Cientologia de lado e retoma contato com as filhas

22/10/2018 | 15:10



Tom Cruise parece estar, finalmente, retomando contato com as filhas. Uma fonte contou ao site Celebrity Insider que o ator deixou os conceitos da Cientologia de lado para tentar se reaproximar da filha mais nova, Suri Cruise, fruto de seu relacionamento com a também atriz Katie Holmes.

- Tom sempre pode ver Suri dez dias por mês, mas nunca foi atrás de Katie para que pudesse realizar isso. Ele não podia conversar com Katie por conta da religião. Mas nos últimos meses, Tom tem estado em contato com Suri cada vez mais e deixou claro que quer ser parte de sua vida novamente. Ele está enviando presentes e escrevendo cartas em uma tentativa de tentar se reconectar com a filha, todas trabalhando, e todos esses esforços estão funcionando.

Entretanto, o astro ainda não teria encontrado com Suri pessoalmente.

- Acredita-se que Tom tenha procurado Katie para que eles se encontrassem cara-a-cara para discutir as relações com Suri. Ele é, obviamente, uma pessoa muito reservada, que fará de tudo para que isso fique em segredo. Mas Tom deixou suas intenções muito claras.

Além de Suri, Tom também tem dois filhos com a ex Nicole Kidman: Isabella, de 25 anos de idade, e Connor, de 23 anos. O ator também estaria tentando ser mais presente na vida dos dois. Bella e seu marido Max, inclusive, estariam planejando adotar uma criança - e Tom já se teria oferecido sua ajuda.

- Bella quer dar para uma crianças as mesmas oportunidades que Tom deu para ela. Tom ajudará no processo de adoção e está pronto para colocar seu futuro neto acima de tudo.

Que boas notícias, não é?