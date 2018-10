Sabrina Sato posta vídeo inédito do chá de bebê da filha

22/10/2018 | 14:10



Aconteceu no último sábado, dia 20, o chá de bebê da filha de Sabrina Sato com seu noivo Duda Nagle! Realizado em São Paulo, o evento contou com a presença de familiares e alguns amigos e, para nossa sorte, a mamãe de primeira viagem resolveu compartilhar um vídeo super fofo do momento:

Muito bom poder reunir amigos, família, pessoas que tanto amo, escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

E não foi só isso que marcou o fim de semana da família. Também na noite de sábado, durante o programa que comanda na TV Record, Sabrina finalmente revelou o tão esperado nome da pequena. A filha, que está prevista para nascer no final deste ano, se chamará Zoe, que significa vida em grego.