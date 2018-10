Após polêmica com Giovanna Ewbank, Thiago e Bruno Gagliasso param de se seguir nas redes sociais

22/10/2018 | 14:10



A treta entre Giovanna Ewbank e seu cunhado, Thiago Gagliasso, está bombando! E agora, foi a vez de Bruno Gagliasso mostrar de qual lado está no meio dessa confusão.

O ator, de fato, tomou as dores da esposa e, pelo menos na web, rompeu o relacionamento com o irmão. Os dois pararam de se seguir no Instagram, apesar de ainda manterem as fotos em família no feed.

Tudo aconteceu logo após Thiago publicar em sua conta na rede social uma briga com Giovanna. Ele recebeu uma mensagem com acusações supostamente enviadas pela cunhada e não ficou muito feliz:

Já que ela ama tanto falar da vida pessoal no Amores do Gioh, porque ela não posta isso também? A TV não morreu, apenas não é mais um monopólio de opinião, independente da emissora! Seja TV Globo, Record TV, SBT, o que for! Não é tão difícil de entender? principalmente para alguém que lucra tanto com a internet, né?, começou ele na legenda.

Infelizmente não me tornei um dos amores do Gioh, mas gostaria muito de lhe informar que não moro mais no apartamento do meu irmão. E mesmo que morasse, não teria vergonha por não pensar igual a ele, afinal, não somos gêmeos de cérebros, apesar da semelhança física. Liga lá na escola do meu filho, pergunta se estou devendo algo e se precisasse da ajuda dele aceitaria, viu. Mesada para a mãe? Eu teria orgulho em poder proporcionar a minha mãe o que ele faz por ela, o nome disso é gratidão. Não sei se você conhece. Apartamento do meu irmão para ficar? Relaxa! Tenho amigos! Que certamente me receberão com o maior prazer!