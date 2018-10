Carol Trentini enfrenta verdadeira maratona entre Popstar e SPFW

22/10/2018 | 14:10



Com o programa Popstar, da Globo, o público tem a chance de ver famosos que não eram do meio musical se arriscando em cima do palco. Na segunda temporada do reality, Carol Trentini surpreendeu os telespectadores ao soltar a voz, mas nem por isso ela tirou uma folga das passarelas!

Em apresentação ao vivo no último domingo, a top model cantou a música Dreams, da banda The Cramberries. Para subir ao palco, ela escolheu um look da grife À La Garçonne, além de joias Jack Vartanian. Após a apresentação, Taís Araújo perguntou para a loira se ela está conseguindo voltar às origens com a experiência:

- Eu me sinto totalmente renascendo, como seu eu estivesse em outra pele. E é muito louco isso, porque eu tenho 31 anos de idade e nunca tinha sentido isso antes.

Logo após o fim do programa, Carol correu para o aeroporto e apareceu poucas horas depois no desfile de abertura da São Paulo Fashion Week. Ao lado de Isabeli Fontana e Carol Ribeiro, a modelo percorreu as passarelas pela grife Lilly Sarti. E para quem pensou que a correria acabaria por ali, se enganou. Trentini revelou que estava correndo para pegar o segundo voo da noite, logo após desfilar:

- Está sendo uma correria, mas é uma experiência maravilhosa estar no Popstar. Ainda bem que deu tudo certo e eu consegui chegar! [risos]