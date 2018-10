Para corretoras, Ibovespa pode passar de 100 mil pontos

22/10/2018 | 13:21



Uma eventual vitória de Jair Bolsonaro, segundo estimativas da Guide Investimentos, poderia lançar o Ibovespa, hoje em 84,2 mil pontos, ao patamar de 96 mil, chegando a 105 mil em uma projeção mais otimista. A diferença dependeria da votação.

"Com mais votos, ele teria mais força política para aprovar reformas", diz Luiz Gustavo Pereira, estrategista da Guide.

Já a XP trabalha com um cenário de 90 a 95 mil pontos no fim do ano caso Bolsonaro seja eleito. Com vitória de Haddad, a projeção é de 70 a 75 mil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.