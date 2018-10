Ator de Game of Thrones anuncia casamento e fãs surtam com a notícia

22/10/2018 | 12:17



Os fãs de Game os Thrones piraram com o anúncio do casamento do ator Hafþór Thor Björnsson, que dá vida ao macabro personagem Montanha na produção. Nascido na Islândia, o ator de 29 anos de idade e sua agora esposa - a personal trainer Kelsey Morgan Hensen - deram a grande notícia por meio de suas contas oficiais no Instagram ao compartilharem dois cliques super românticos:

É com grande prazer que agora eu chamo Kelsey Morgan Henson, minha esposa, começou o ator na legenda da foto publicada em seu perfil.

Eu vou segurar essa mulher linda junto à minha pele pelo resto das nossas vidas! Eu fico muito empolgado pelo futuro de aventuras que teremos juntos.

Já Kelsey, por sua vez, também escreveu em seu registro:

Ansiosa por aguentar esse cara grandão pelo resto da minha vida. Eu te amo hoje e para sempre e prometo ficar ao seu lado por tudo que a vida colocar à nossa frente. Eu te amo, bebê.

Nos comentários de ambas as publicações, foi possível ver a intensa comoção dos fãs da série ao parabenizarem a união do casal que se conheceu em um bar em que Kelsey trabalhava no Canadá. Os dois começaram a namorar em 2017 e, desde então, sempre foram muito ativos nas redes sociais. O romance chamou a atenção pela notável diferença de tamanho de Hafþór e a personal, pois ele tem mais de dois metros de altura e ela apenas 1,57 cm.