Por causa da gravidez, príncipe Harry protege Meghan Markle de abraço de urso durante evento

22/10/2018 | 12:17



A turnê de Meghan Markle e príncipe Harry continua! O casal está no momento na Austrália, em uma turnê de 16 dias, que já passou pela Nova Zelândia, mas ainda passará por Fiji e Tonga. No último domingo, dia 21, o casal viu de perto a competição de navegação à vela que faz parte do Invictus Games.

O evento aconteceu em Sydney e, claro, contou com muita simpatia por parte do casal! Um momento em específico chamou a atenção, já que Harry mostrou todo o seu instinto protetor para cuidar da esposa, que está grávida do primeiro filho. Tudo começou quando um atleta veio cumprimentar Harry e deu um abraço de urso daqueles, que até fez o ruivinho sair do chão! Dando muita risada, Meghan até brincou:

- Uau, isso sim é que é um abraço!

Segundo informações da People, na hora de cumprimentar a Duquesa de Sussex, o atleta foi mais comedido e deu a mão para ela, antes de abraçá-la. Nesse momento, sempre educado, Harry o aconselhou a não dar o mesmo abraço de urso! O velejador logo entendeu o motivo e falou, sorrindo muito:

- Não, eu sei!

Bem protetor esse Harry, não é mesmo?

Porém, na manhã dessa segunda-feira, dia 22, Harry foi a um compromisso na ilha Fraser, enquanto Meghan foi conhecer outra área da ilha, em uma viagem de barco. O filho de príncipe Charles logo conheceu os Butchulla, povo que vive em meio a quase 207 mil acres de floresta protegida.

Em um discurso, ele explicou a importância de preservar a natureza do local:

- Cabe a nós protegermos este paraíso juntos - não só porque é lindo, mas porque é uma parte essencial da nossa existência e continuará a ser para nossos filhos e aos filhos de nossos filhos.