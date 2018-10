'Tenho coberto muitas tatuagens', diz Davidson sobre término com Ariana Grande

22/10/2018 | 12:14



Pete Davidson e Ariana Grande anunciaram o fim do noivado neste mês, mas algumas marcas do relacionamento ainda estão sendo cicatrizadas. Uma delas, uma tatuagem na nuca do ator, foi apagada dias depois do término.

"Eu tenho coberto muitas tatuagens, isso é divertido. Eu estou perdendo de dois a zero no quesito tatuagens. Eu estou com medo de tatuar a minha mãe porque acho que ela iria embora também", brincou Pete Davidson, em evento em Los Angeles (EUA) na noite de sábado, 20.

Na semana passada, a cantora participou de transmissão na TV que celebrou o 15º aniversário do musical "Wicked". Foi a primeira aparição pública após o rompimento com Pete. Na imagem, a cantora está com um curativo em uma das tatuagens que havia feito em homenagem ao noivo. A arte 'Pete' foi feita em junho e ficava no dedo anelar esquerdo de Ariana.