Inscritos no Enem podem checar local de provas a partir desta segunda-feira

22/10/2018 | 12:09



Os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 podem acessar a partir desta segunda-feira, 22, os cartões de confirmação da inscrição. Para consultar, é necessário acessar a página do participante, onde será exigido número do CPF e senha, ou baixar aplicativo Enem 2018 no celular. O documento informa local de prova, data e horários.

No dia 4 de novembro, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação, Ciências Humanas e suas Tecnologias, e no dia 11 de novembro, os candidatos farão as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Caso o estudante tenha problema com as informações do cartão ou dificuldade de acesso ao documento, será necessário entrar em contato com o MEC pelo telefone 0800616161.

Horário de verão

Os participantes do Enem 2018 devem ficar atentos à entrada, no dia 4 de novembro, quando entra em vigor o horário brasileiro de verão. O fechamento dos portões no dia da prova está previsto para as 13h, pelo horário de Brasília.

À meia-noite de sábado, dia 3, para domingo, os relógios dos estudantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, deverão ser adiantados em uma hora.

Com isso, a abertura dos portões acontece às 12h e o fechamento às 13h. Isso ocorrerá no Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Já no Amapá, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, a abertura dos portões será às 11h e o fechamento às 12h, seguindo o horário local.

Nos Estados do Amazonas, Rondônia e Roraima, a abertura dos portões nos locais de aplicação do Enem será realizada às 10h e o fechamento às 11h, seguindo o horário local. Já no Acre, único estado brasileiro cujo fuso horário tem três horas a menos em relação ao horário de Brasília, os portões serão abertos às 9h e fechados às 10h, também pelo horário local.