Seguidores de Luísa Sonza desconfiam que cantora colocou silicone no bumbum

22/10/2018 | 12:10



Desde que estourou na internet e se tornou uma celebridade, Luisa Sonza precisa lidar com comentários de todos os tipos. A cantora, inclusive, não tem papas na língua para rebater as críticas, mas mesmo assim, as polêmicas não param!

No mais novo burburinho do Instagram de Luisa, os seguidores estão desconfiando que ela fez um novo procedimento estético. Tudo começou quando ela postou uma foto ao lado de Giovanna Ewbank, durante viagem para Fernando de Noronha. Os fãs mais atentos repararam em uma marca parecida com uma cicatriz no bumbum da esposa de Whindersson Nunes. Não demorou muito para uma discussão se ela colocou ou não silicone tomou conta da publicação:

Luisa tem silicone no bumbum. Eu conheço essa cicatriz! - comentou uma usuária da rede social. Outros internautas concordaram: Também, com um bumbum grande desse...

Porém, outros fãs defenderam a cantora e explicaram que não se tratava de silicone:

Aquilo não é uma cicatriz, são linhas do corpo que se formam conforme certas posições. Ela pode ter feito e é direito dela. Mas aquilo não é uma cicatriz até porque minha mãe fez cirurgia e a cicatriz é um pontinho tão pequeno que quase não se vê.