CNN exibe imagens de 'dublê' de jornalista saudita assassinado em Istambul

22/10/2018 | 11:57



Novas imagens de câmeras de segurança do caso do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi foram divulgadas nesta segunda-feira, 22, pelo canal americano CNN. O vídeo mostra um homem andando por Istambul com as vestes que o jornalista usava quando entrou no consulado da Arábia Saudita em 2 de outubro.

O canal citou uma autoridade turca, que descreveu o homem como um "dublê", afirmando que ele seria membro da equipe saudita de 15 pessoas enviada à capital turca para assassinar Khashoggi.

A CNN afirmou que o homem saiu do consulado pela parte traseira do prédio com um cúmplice, então pegou um táxi para a Mesquita do Sultão Ahmed, famoso ponto turístico da cidade. Ali, entrou em um banheiro público, trocou de roupas e saiu.

Além da CNN, a emissora estatal turca TRT informou que um homem que havia entrado no prédio no consulado foi visto saindo do local com as roupas de Khashoggi. Fonte: Associated Press