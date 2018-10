Com exterior positivo e expectativa de estímulo na China, Ibovespa abre em alta

22/10/2018 | 11:16



O Ibovespa abriu em alta, em sintonia com a valorização do real ante o dólar e a queda das taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI). Segundo profissionais do mercado de ações, o rali nas bolsas asiáticas, após sinais de medidas de estímulo para a economia da China, influencia positivamente.

Nas bolsas de Nova York, os futuros apontavam alta e ela se confirmou nos primeiros negócios. O fôlego, contudo, diminuiu instantes depois.

A cinco pregões da eleição, o investidor segue atento ao noticiário político. A polêmica declaração do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), sobre fechar o Supremo Tribunal Federal, foi relativizada.

A Ordem dos Advogados do Brasil emitiu um comunicado afirmando que defender a Corte é "obrigação do Estado" e ressaltando a importância de preservar os valores democráticos do País.

A divulgação da declaração do filho do candidato líder nas pesquisas eleitorais foi seguida de fala do próprio Bolsonaro para manifestantes na Avenida Paulista. Em vídeo, ele alertou que não dará mais "verba publicitária do governo", caso seja eleito, para o que classificou como "imprensa vendida".

Para o analista da Eleven Financial Raphael Figueredo, a declaração de Eduardo Bolsonaro não deve retirar votos do candidato. Ele pondera que o vídeo do deputado foi feito em julho e deve ser relativizado. "Para mudar o preço de mercado por conta de alguma alteração significativa no curso do segundo turno teria que ser algo recente", diz Figueredo.

Ele reforça que "o mercado hoje está abrindo no humor do mercado internacional e já traçando expectativas com balanços". O início efetivo da temporada de balanços corporativos será na quarta-feira, quando a Vale divulga resultado do terceiro trimestre após o pregão.

Às 10h42, o Ibovespa subia 1,34% aos 85.349,19 pontos. O dólar à vista recuava 0,51% aos R$ 3,6962. O DI para janeiro de 2021 estava em 8,40% ante 8,524% no ajuste de sexta-feira.