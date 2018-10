Não vamos sair nem da zona do euro, nem da União Europeia, diz Di Maio

22/10/2018 | 11:10



O vice-primeiro-ministro da Itália e líder do Movimento 5 Estrelas (M5S), Luigi Di Maio, descartou hoje qualquer possibilidade de seu país deixar a zona do euro e a União Europeia. "Isso não está em discussão neste momento", afirmou a jornalistas.

"Repito aqui: não vamos sair da zona do euro e da União Europeia (...) Sempre disse que não é tempo de sair da zona do euro", destacou, garantindo que esse assunto não está em discussão.

Mais cedo, o governo italiano informou que não fará alterações em sua proposta de orçamento, como solicitado pela União Europeia. Em entrevista coletiva, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, afirmou que sua equipe "sentará à mesa" para discutir seu orçamento com a Comissão Europeia, que já alertou Roma sobre sua insatisfação com a previsão de déficit fiscal de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019.