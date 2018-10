Obituário - 22 de outubro de 2018

Ademir Medici

22/10/2018



Olga Medici Nogueira

(São Bernardo, 23-9-1934 – 19-10-2018)



Dona Olga descende de quatro famílias de origem italiana que vieram para o Brasil, e para São Bernardo, como imigrantes, no final do século 19: Medici, Sacilotto, Locatelli e Bof.

Ela sempre viveu na cidade, caçula de uma família de sete irmãos. Os pais eram carvoeiros, trabalhando na linha entre o antigo Núcleo Colonial de São Bernardo e Serraria, hoje bairro de Diadema. Ela ajudava no sítio da família que ficava no bairro Assunção, antiga Linha Jurubatuba.

Era filha de Henrique Medice e Júlia Sacilotto Medice. Parte aos 84 anos. Foi sepultada no Cemitério da Colina. Deixa os filhos Eliana, Eliandro, Elaine e Elias.



Santo André



Paulo de Oliveira, 93. Natural de Barretos (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 20. Cemitério Municipal de Quatá (SP).



Gomercinda de Oliveira Barbosa, 91. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor Vila Pires.



Luzia Lamana, 88. Natural de Araraquara (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Jacob Chinelato, 79. Natural de Taiuva (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Manoel Moura Melo, 78. Natural de Capela (SE). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Carlos Maranhos, 71. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.



Silvania Oide Brandão, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Graziely da Silva Pereira, 13. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Estudante. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.



Leonardo Gabriel da Silva, 20. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Motoboy. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Helena Esmeria Ribeiro Mazzilli, 88. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.



Antonio Ribeiro da Silva, 81. Natural do Estado da Bahia. Residia em Itaquaquecetuba (SP). Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Primaveras, em Guarulhos (SP).



José Manuel Lourenço de Freitas, 73. Natural de Portugal. Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.



Neusa Pereira Pinto, 68. Natural de Andirá (PR). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério Municipal de Cambará (PR).



Pedro Mengod, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 18. Jardim da Colina.



Vanderlei Aparecido Guimarães dos Santos, 54. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Motorista. Dia 20, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



São Caetano



Elvira Rodrigues Failde, 93. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Firmina Barrante Trevejo, 92. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Crematório Vila Alpina.



Maria Judite Momisso, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.



Giuseppe Marcolin, 64. Natural da Itália. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Ricardo Luiz Zani, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.



Francisco José de Souza Ribeiro, 55. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 18. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Diadema



Josefa Monteiro da Silva, 86. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 20, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



Arturo Kleque Gomes Filho, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20, em Diadema. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Maria de Fátima Gomes da Silva, 61. Natural de Sertania (PE). Residia no Jardim das Pitangueiras, em Diadema. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal.



Alexandre Garcia Palomo, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Serralheiro. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Neide Aparecida Paulino, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.



Mauá



José Fernando da Silva Azevedo, 71. Natural de Portugal. Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.