PF deflagra operação contra pornografia infantil

22/10/2018 | 10:25



A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta segunda-feira, 22, a Operação Mestre Impuro, para combater a divulgação de imagens de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes na internet. São cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva na capital paulista.

O inquérito policial teve início após a Polícia Federal receber informações sobre um brasileiro que estaria publicando grande quantidade de material contendo cenas de sexo, em fóruns dedicados à pornografia infantil. Durante a apuração e checagem dos fatos, agentes entraram no ambiente da "deep web" e identificaram que o suspeito é um professor que atua na capital paulista.

A investigação mostrou que ele usava o cargo de professor pra se aproximar das crianças e adolescentes. Até o momento, 7 crianças foram identificadas, sendo membros da família do suspeito, alunos e alunas. Agora a PF trabalha para identificar se há outras vítimas, a partir da análise do material apreendido e da oitiva de pessoas.

O investigado será indiciado pelos crimes de publicação de imagens de pornografia infantil, previsto no ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas de 3 a 6 anos de reclusão, e pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no Código Penal, com penas de 8 a 15 anos de reclusão. O preso será encaminhado ao sistema prisional estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça.