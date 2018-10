May vai pedir apoio e dizer que acordo sobre Brexit está "95% concluído"

22/10/2018 | 10:23



A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, vai tentar conter uma crescente rebelião contra seus planos para o Brexit, como é conhecido o processo para a retirada do país da União Europeia, pedindo apoio do Parlamento e argumentando que o acordo de divórcio com o bloco está 95% concluído.

Segundo o escritório de May, a premiê dirá nesta segunda-feira na Câmara dos Comuns que "a grande maioria" dos assuntos relativos ao Brexit está definida, incluindo o status de Gibraltar, território britânico que fica no extremo da Península Ibérica.

Em artigo publicado no tabloide The Sun, May também apelou diretamente aos eleitores dizendo "que os últimos estágios das conversas (sobre o Brexit) serão os mais difíceis de todos", mas insistindo que "a linha final está no horizonte". Fonte: Associated Press.