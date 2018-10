Monitor do PIB da FGV aponta alta de 0,2% em agosto ante julho

22/10/2018 | 10:20



O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro avançou 0,2% em agosto ante julho, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e divulgado nesta segunda-feira, 22. Na comparação com agosto do ano passado, a atividade econômica teve elevação de 1,9% no mês de agosto deste ano.

"Os resultados de agosto apontam, no geral, para a estabilidade do crescimento da atividade econômica", avaliou Claudio Considera, coordenador do Monitor do PIB-FGV, em nota oficial.

O indicador antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais. No trimestre móvel encerrado em agosto, houve crescimento de 1,6% em relação ao trimestre móvel terminado em maio. Na comparação com o trimestre móvel terminado em agosto de 2017, a atividade econômica apresentou elevação de 1,9% no trimestre até agosto deste ano.

Na comparação interanual, todas as atividades apresentaram taxas positivas no trimestre até agosto, exceto os setores de extrativa mineral (-1,0%) e de construção (-0,1%). O consumo das famílias subiu 2,0%. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) aumentou 3,7%, com crescimento de 3,3% no componente máquinas e equipamentos e alta de 0,3% na construção.

"Chama atenção na decomposição da FBCF, a retomada do crescimento da construção civil após cinquenta trimestres móveis com taxas negativas. Nota-se, também, o componente de máquinas e equipamentos importados que apresenta, desde setembro de 2017, crescimento médio superior a 13%", completou Considera.

As exportações aumentaram 0,6% no trimestre móvel terminado em agosto, ante o mesmo período do ano anterior. As importações subiram 10,0%. Em termos monetários, o PIB totalizou cerca de R$ 4,598 trilhões em valores correntes de janeiro a agosto.