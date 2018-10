Suspeito é morto em troca de tiros com militares em favela de Copacabana

21/10/2018 | 19:23



Um homem foi morto durante uma troca de tiros com militares na favela do Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na zona sul do Rio. De acordo com o Comando Conjunto, os militares patrulhavam vias do morro quando foram atacados por dois suspeitos. Um deles acabou baleado e foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu. O outro conseguiu fugir.

Houve registros de tiroteios na região durante a tarde, e o Túnel Sá Freire Alvim, que passa embaixo da favela, acabou interditado. Segundo o Centro de Operações Rio, o motivo foi uma ação da Polícia Militar. A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do morro participou da ação.