Palmeiras bate o Ceará e amplia vantagem na liderança do Brasileirão

21/10/2018 | 18:33



O Palmeiras derrotou o Ceará por 2 a 1 neste domingo, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aniversariante do dia, o volante Bruno Henrique comemorou os 29 anos de vida marcando os dois gols da vitória; Arthur descontou a favor dos cearenses. Com o resultado, o líder abriu vantagem para o Internacional na pontuação: 62 a 56.

O time gaúcho entra em campo nesta segunda-feira, quando recebe o Santos, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Na próxima rodada, quando não haverá jogos no domingo (28) por conta do segundo turno das eleições no País, o Palmeiras entrará em campo no sábado. Às 19 horas, visita o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Ceará segue a sua batalha contra o rebaixamento no próximo dia 29: recebe o Atlético-MG, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 20h.

Antes de voltar a campo pelo Brasileirão, no entanto, os palmeirenses têm compromisso pela Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, enfrentam o Boca Juniors, às 21h45, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, pelo duelo de ida da semifinal. A segunda partida está marcada para a semana seguinte, em São Paulo. Quem passar desse confronto encara o vencedor de River Plate x Grêmio na grande decisão.

O JOGO - O Palmeiras abriu o placar em lance que gerou muita reclamação dos visitantes. Não que o volante Edinho não tenha colocado a mão na bola em disputa pelo alto com Willian dentro da área. O próprio jogador admitiria a infração no intervalo. O problema foi que nem o árbitro goiano André Luis de Freitas Castro nem seus auxiliares (incluindo o que estava atrás do gol defendido por Éverson) viram a irregularidade. Quem aparentemente "apitou" foi o quarto árbitro Marcio Soares Maciel.

Após muita confusão, Bruno Henrique não desperdiçou o pênalti assinalado e cobrou no centro do gol para abrir o placar. O mesmo jogador acertaria um lindo chute de fora da área, aos 34 minutos, para ampliar a vantagem e deixar o jogo aparentemente tranquilo. Bem, até Deyverson acertar uma solada completamente desnecessária na barriga de Richardson e ser expulso aos 45. Acabou até pedindo desculpas à torcida.

Completando o primeiro tempo elétrico no Pacaembu, Lisca, técnico do Ceará, também recebeu o vermelho após desentendimento com o banco de reservas palmeirense e deixou o campo provocando a torcida da casa e fazendo gesto com a mão como se o seu time estivesse sendo roubado.

Com um jogador a mais, o time cearense foi para cima e descontou rapidamente com Arthur, completando cruzamento de Leandro Carvalho pela direita aos 9 minutos. Aos 14, depois do escanteio, Arthur desviou de cabeça e a bola passou em frente à meta de Weverton. Nem Juninho Quixadá nem Edinho conseguiram desviar a bola para o gol.

Felipão tentou equilibrar o jogo apostando nos titulares que estavam no banco de reservas: colocou Dudu e Moisés nos lugares de Hyoran e Bruno Henrique, respectivamente. Deu certo, mas faltou capricho de seus comandados nos contra-ataques. Só Willian teve três ótimas chances de marcar o terceiro gol do Palmeiras, porém parou nas mãos de Éverson. No fim, valeu a experiência e o embalo do líder para garantir a quinta vitória consecutiva no campeonato.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 1 CEARÁ

PALMEIRAS - Weverton; Jean (Mayke), Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés) e Lucas Lima; Willian, Deyverson e Hyoran (Dudu). Técnico: Felipão.

CEARÁ - Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan (Ricardinho); Edinho (Felipe Azevedo), Richardson, Juninho Quixadá (Ricardo Bueno) e Calyson; Arthur e Leandro Carvalho. Técnico: Lisca.

GOLS - Bruno Henrique, aos 17 (pênalti) e aos 34 minutos do primeiro tempo; Arthur, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Henrique, Diogo Barbosa, Hyoran, Lucas Lima e Mayke (Palmeiras); Richardson e Samuel Xavier (Ceará).

CARTÕES VERMELHOS - Deyverson (Palmeiras); Lisca (Ceará).

ÁRBITRO - André Luis de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 1.178.690,00.

PÚBLICO - 33.355 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).