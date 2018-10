Meghan Markle e Harry dizem ter longa lista de sugestões de nomes de bebês

21/10/2018 | 18:20



Desde que anunciaram que estão esperando o primeiro filho, Meghan Markle e Harry não param de ser abordados sobre o tema. Em visita à uma escola de Melbourne, na Austrália, o casal foi questionado por um estudante de 12 anos. Charlie Wolf perguntou se Meghan e Harry tinham ideia de como o filho real se chamaria. A duquesa respondeu: "Recebemos uma longa lista de nomes de todos. Nós vamos nos sentar e dar uma olhada neles". Meghan acrescentou que ainda era cedo demais para tomar uma decisão oficial sobre o nome do bebê.

Enquanto isso, o ex-mordomo da princesa Diana, Paul Burrell, fez um pedido a Harry nas redes sociais. "Querida Meghan e Harry, muitas felicidades a vocês pela maravilhosa notícia. A Austrália viu, em primeira mão, as pessoas inspiradoras que vocês são. Se o seu bebê for uma menina, sejam corajosos e a chamem de Diana, o que deixaria sua mãe tão orgulhosa", escreveu no Twitter.

O bebê será o primeiro filho de Harry e Meghan, que se casaram em 19 de maio, em uma cerimônia na capela de Sant George, no Castelo de Windsor, na Grã-Bretanha. A criança será o sétimo herdeiro na linha do trono britânico.