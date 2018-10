Com gol de Icardi, Inter bate Milan nos acréscimos e cola nos líderes do Italiano

21/10/2018 | 18:17



Quando alguns torcedores já haviam deixado o estádio Giuseppe Meazza, o centroavante argentino Mauro Icardi marcou de cabeça e deu a vitória para a Internazionale no clássico de Milão diante do Milan neste domingo, em duelo pela nona rodada do Campeonato Italiano.

O tento anotado de cabeça por Icardi após a falha da zaga do Milan e do goleiro Donnarumma faz com que a Internazionale reassuma a terceira posição, perdida provisoriamente para a Lazio na rodada, e mantém a equipe colada no Napoli, vice-líder.

No momento, a Internazionale, que confirma o bom momento com o quinto triunfo seguido, soma 19 pontos, dois a menos que o Napoli, e está a seis da líder Juventus, que tropeçou na rodada.

Já o Milan, que vinha de seis jogos sem derrota, estaciona na 12.ª colocação, com 12 pontos. O time rubro-negro de Milão, prejudicado por muitos empates, tem um jogo por fazer. O duelo contra o Genoa é válido pela primeira rodada e foi adiado para o próximo dia 31.

O "Derby della Madonnina" foi equilibrado em sua maior parte. A primeira metade da partida mostrou a Internazionale superior e mais perigosa, tanto que Icardi chegou a balançar as redes ainda aos 11 minutos, mas o árbitro invalidou o gol em razão da posição irregular do argentino no lance.

Em um momento da primeira etapa, o futebol ficou em segundo plano e os nervos se afloraram com alguns entradas duras dos jogadores dos dois rivais. Na mais forte delas, Lucas Biglia acertou Nainggolan, que teve de ser substituído, e recebeu o cartão amarelo, bem como Çalhanoglu e Calabria, pelo lado do Milan.

No segundo tempo, a partida se manteve equilibrado, com ligeira superioridade da Internazionale. Depois de assustar o rival em algumas chegadas ofensivas, o time do técnico Luciano Spalletti chegou ao seu gol nos acréscimos com Icardi, aproveitando de cabeça assistência de Vecino.

Mais cedo, a Fiorentina tropeçou em casa ao empatar com o Cagliari por 1 a 1 e caiu para o quinto lugar com 14 pontos, quatro a mais que o rival da Sardenha, 14.º colocado. O francês Jordan Veretou e o italiano Leonardo Pavoletti fizeram os gols da partida.