Diretora de Crepúsculo fala sobre possível reboot da saga: - Seria divertido

21/10/2018 | 18:10



Dá para imaginar que já se passaram dez anos da estreia de Crepúsculo? A franquia de sucesso que contou a história de amor entre o vampiro Edward, interpretado por Robert Pattinson, e a humana Bella, vivida por Kristen Stewart, que estreou nos cinemas norte-americanos em outubro de 2008, terá uma exibição especial neste domingo, dia 21, nos cinemas norte-americanos.

Em comemoração à primeira década desde a estreia do longa, a diretora Catherine Hardwicke falou com o site Hollywood Life sobre uma possível nova versão da saga:

- Acho que seria muito divertido. Eu posso imaginar que há muitos jovens atores empolgantes e muito mais diversidade e diferentes tipos de pessoas entrando em ação conforme o mundo se abre. Nós vemos personagens mais interessantes e personagens mais diversos na TV. Eu acho que seria ótimo ver uma nova versão. Eu mal posso esperar.

A diretora também revelou como foi difícil o processo de escolher Robert Pattinson para viver o vampiro principal da história:

- Você tinha que encontrar alguém com essa qualidade especial que você poderia acreditar que eles foram torturados por 100 anos, passando por todas as emoções diferentes, mas eles também têm que ser críveis.

Catherine entregou que a química com Kristen Stewart foi crucial para a escolha do ator, e que foi a própria atriz quem escolheu seu parceiro de cena. A diretora ainda contou que Robert dormiu no sofá de seu agente e foi sem dinheiro para Los Angeles para fazer os testes. Valeu a pena, não é mesmo?