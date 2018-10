Sem lideranças, Novo e PSL citam reestruturação

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



22/10/2018 | 07:00



Na esteira de resultado eleitoral inédito alcançado do dia 7, partidos anteriormente considerados nanicos, a exemplo de PSL e Novo, ainda sem lideranças políticas no Grande ABC, estudam reestruturação interna de olho no pleito de 2020, quando a disputa será para eleger vereadores e prefeitos. Na tentativa de aproveitar o momento a partir da votação dos presidenciáveis Jair Bolsonaro e João Amoêdo, respectivamente, as duas legendas, que não têm representatividade na região, já iniciam movimentos no sentido buscar musculatura, tendo como um dos primeiros passos constituir diretórios municipais.