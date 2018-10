Espanyol derrota o lanterna Huesca e sobe para a vice-liderança do Espanhol

21/10/2018 | 17:50



O Campeonato Espanhol tem um novo vice-líder. Neste domingo, o Espanyol derrotou o lanterna Huesca fora de casa, no estádio El Alcoraz, por 2 a 0, em duelo válido pela nona rodada, e pegou o elevador para assumir a segunda posição, atrás apenas do Barcelona.

Os gols da vitória do time da Catalunha foram anotados pelo atacante espanhol Borja Iglesias, um em cada tempo, e garantem ao Espanyol a segunda colocação por ter melhor saldo de gols que o Alavés, que também soma 17 pontos. Em relação ao líder Barcelona, a diferença é de apenas um ponto. O Huesca segue afundado na lanterna, com cinco.

O Espanyol aproveitou os vacilos do Real Madrid, que não vence há quatro jogos e é apenas o sétimo colocado, e do Atlético de Madrid, quinto e que tem oscilado mais do que o normal, para se fazer presente na parte de cima da tabela de classificação. O time catalão está invicto há quatro jogos e faz um de seus melhores inícios de torneio.

Nos outros três jogos deste domingo, o Getafe bateu o penúltimo colocado Rayo Vallecano, fora de casa, por 2 a 1; Eibar e Athletic Bilbao empataram por 1 a 1; e o Valladolid derrotou o Betis por 1 a 0 no duelo direto por um lugar na zona de acesso às competições europeias.

A nona rodada da competição será encerrada nesta segunda-feira com o duelo entre Real Sociedad e Girona, em San Sebastian, no País Basco.