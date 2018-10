Príncipe Harry dá a entender que quer uma filha menina

21/10/2018 | 17:10



Desde que o casal real formado por Príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram que estão esperando o primeiro filho, muito se especula sobre o sexo do bebê. E parece que se depender do papai de primeira viagem, a família real britânica terá uma nova menininha na família.

Tudo aconteceu durante a visita do duque e a duquesa de Sussex em Sydney, onde os dois estão no evento Invictus Games. Após falar pela primeira vez em público sobre ser pai, o ruivo foi simpático com uma fã, ao correr em uma ciclovia que faz parte do evento:

- Eu espero que seja uma menina!

O príncipe então revelou seu desejo ao responder:

- Eu também!

Enquanto eles passeavam por Melbourne na última sexta-feira, dia 19, Harry talvez tenha sugerido um nome para a bebê, caso seja mesmo uma menina! Ele e Meghan encontraram uma fã com um bebê chamado Harriet, e ela revelou ao jornal Sunday Express que Harry disse:

- Esse é um ótimo nome.