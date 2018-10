Ministro saudita chama assassinato de jornalista de "enorme e grave erro"

21/10/2018 | 16:56



O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Adel al-Jubeir, chamou neste domingo o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no início do mês no consulado saudita em Istambul de "operação desonesta" e "aberração". Em entrevista a um canal de televisão, ele disse que os culpados serão responsabilizados por esse "enorme e grave erro".

A Arábia Saudita admitiu na sexta-feira que seus agentes mataram Khashoggi depois que ele entrou no consulado em 2 de outubro, mas está negando que o príncipe ou o rei do país estejam envolvidos.

Al-Jubeir ecoou as advertências do presidente americano, Donald Trump, contra apressar o julgamento a líderes sauditas, dizendo que "há a presunção de inocência até que sejam provados culpados".