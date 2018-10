Todos os esforços estão sendo feitos para impedir entrada de caravana, diz Trump

21/10/2018 | 16:32



O presidente americano, Donald Trump, usou sua conta no Twitter neste domingo para reforçar críticas a uma caravana de pessoas que tenta cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos.

"Todos os esforços estão sendo feitos para impedir que o ataque de estrangeiros ilegais atravesse a fronteira sul. As pessoas têm que solicitar asilo primeiro no México e, se elas não o fizerem, os EUA as recusarão", escreveu na rede social.

Trump afirmou ainda que "as Caravanas são uma desgraça para o Partido Democrata" e pediu a alteração das leis de imigração "agora", além de dizer que "os tribunais estão pedindo aos EUA que façam coisas que não são possíveis".

Uma multidão crescente de migrantes da América Central retomou seu avanço em direção à fronteira dos EUA no sul do México neste domingo, esmagando as tentativas do governo mexicano de detê-los. Seus números aumentaram para cerca de 5 mil, quando antes contabilizam aproximadamente 2 mil pessoas. (Com informações da Associated Press)