Maria Elisa e Carol Solberg ganham bronze na etapa de Las Vegas

21/10/2018 | 16:25



As brasileiras Maria Elisa e Carolina Solberg conquistaram neste domingo a medalha de bronze da etapa de Las Vegas, nos Estados Unidos, pelo Circuito Mundial do vôlei de praia. A partida contra as compatriotas Ana Patrícia/Rebecca acabou encerrada no segundo set, após uma entorse no tornozelo esquerdo de Ana Patrícia.

A lesão aconteceu no segundo set, quando a partida estava empatada por 16/16 - Ana Patrícia e Rebecca haviam vencido a primeira parcial por 21 a 19. A bloqueadora mineira de 1,94 metro ainda tentou retornar para o duelo, mas não conseguiu seguir em quadra. Assim, o placar oficial terminou com vitória por 2 sets a 1 (desistência do time B).

Logo após a lesão, Maria Elisa e Carol imediatamente prestaram auxílio e ampararam Ana Patrícia. A defensora carioca comentou a medalha e lamentou a lesão da adversária.

"A gente nunca quer que nenhum atleta se machuque. É uma situação muito difícil, infelizmente aconteceu com ela e definiu o resultado da partida. Fizemos um jogo duríssimo ontem (na semifinal), disputado ponto a ponto, queríamos demais disputar a final, mas não conseguimos. Viemos para a disputa de bronze muito focadas, sabíamos que seria outro duelo muito forte, a Rebecca e a Ana Patrícia estão embaladas, perdemos o primeiro set mas estávamos na disputa do segundo. Queríamos muito essa medalha, não da forma como aconteceu, mas bola pra frente. Estamos felizes por estar no pódio do Circuito Mundial novamente", disse Maria Elisa após o final do jogo.

O bronze na etapa de Las Vegas rende 640 pontos no ranking do Circuito Mundial, além de cerca de R$ 37 mil em premiação. Já Ana e Rebecca somam 560 pontos e recebem cerca de R$ 29 mil. Foi o quinto confronto entre os times, com cinco vitórias de Maria Elisa/Carol.

"É uma medalha importante para nós, Maria e eu tivemos uma ótima temporada. Perdemos algumas disputas de bronze no ano, então queríamos muito vencer hoje. Sempre são jogos duros contra Ana e Rebecca, nos enfrentamos no Circuito Brasileiro muitas vezes. Infelizmente acabou acontecendo a lesão, é triste, mas faz parte do nosso esporte. Espero que ela se recupere rápido e possamos fazer outros jogos em breve", disse Carol Solberg.

Com o resultado de Las Vegas, as duplas brasileiras já somam cinco medalhas na temporada 2018/2019, que começou em setembro, após o World Tour Finals.