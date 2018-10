Grátis: sete atrações para aproveitar durante esta semana

21/10/2018 | 16:23



Confira um roteiro com atrações gratuitas para aproveitar a cada dia da semana, de 2ª a domingo.

2ª-feira

42ª Mostra Internacional de Cinema - Realidade Virtual

Durante toda a Mostra, que ocorre até 31/10, curtas com tecnologia de realidade virtual serão exibidos no Cinesesc, com sessões gratuitas de hora em hora, entre 14h30 e 20h30. Na lista, tem o documentário Ocupação Mauá, do brasileiro Tadeu Jungle, um dos precursores do formato no País; A Casa de Bergman, de Murilo Hauser e Fernando Nogari, que apresenta a casa e local de trabalho do cineasta Ingmar Bergman; e Ultraman Zero VR, de Kiyotaka Taguchi, dedicado ao super-herói japonês. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, metrô Consolação, 3087-0500. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Inf.: bit.ly/SescVR

3ª-feira

German Lorca: Mosaico do Tempo, 70 Anos de Fotografia

Com 150 imagens, a mostra busca sintetizar a ampla carreira do fotógrafo, de 96 anos. Diferentes núcleos revelam, entre outros aspectos, sua ligação com o Foto Cine Clube Bandeirante, seus retratos e autorretratos, suas fotografias artísticas e publicitárias e os registros que fez da cidade de São Paulo. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 4/11

4ª-feira

Liberdade em Cena

O projeto apresenta histórias que configuraram a cena teatral brasileira a partir do século 20, por meio de leituras dramáticas seguidas de debate. Em outubro, a peça apresentada é O Crime da Cabra, de Renata Pallotini, na qual uma cidade do interior de São Paulo vê seu cotidiano abalado por conta de uma cabra que comeu o dinheiro da sua própria venda. 120 min. 16 anos. Centro de Pesquisa e Formação - CPF Sesc (70 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600. 4ª (24), 19h30. Grátis (inscrições na Central de Atendimento ou pelo site www.sescsp.org.br/cpf).

5ª-feira

Casa Caramujo

Com texto e direção de Gustavo Paso, a montagem acompanha um menino que, ao perceber que a mãe está doente, consegue aprisionar a morte. Ao voltar para casa, descobre sua mãe totalmente curada. 60 min. 6 anos. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 5ª a dom., 16h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h). Até 28/10.

6ª-feira

33ª Bienal de São Paulo

Sob o título Afinidades Afetivas, o evento tem sete artistas-curadores que, além de exibirem suas criações, indicaram outros nomes para a mostra. A sueca Mamma Andersson, por exemplo, aglutinou artistas que têm inspirado sua produção como pintora - entre eles, Henry Darger e Dick Bengtsson. Pavilhão da Bienal. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5576-7600. 9h/19h (5ª e sáb., 9h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 9/12.

Sábado

Que Monstro te Mordeu?

Após o sucesso da série de TV criada por Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, a história da monstra Lali ganha os palcos em um espetáculo sobre diferenças e a tolerância. Confira também a Monstruosa Exposição dos Monstros, atividade complementar exibida no local até 28/10. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.

Domingo

Orquestra de Palhetas Duplas Camaleon Bassoons

O encerramento do 2º Encontro Internacional da Associação Brasileira de Palhetas Duplas apresenta Poulenc, Stephenson e Bach. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom (28), 11h. Grátis.