Shakira chega ao Brasil para shows e atende fãs no aeroporto

21/10/2018 | 16:10



Shakira está entre nós! A cantora colombiana chegou no Brasil na noite do último sábado, dia 20, e ao desembarcar no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, a estrela esbanjou simpatia e atendeu os fãs que a aguardavam no local.

Com sua nova turnê, a El Dorado World, Shakira se apresenta neste domingo, dia 21, na capital paulista. Os ingressos para o show, que será realizado no Allianz Parque, estão esgotados. Os fãs brasileiros terão ainda a oportunidade de vê-la em Porto Alegre, onde a cantora se apresenta na Arena do Grêmio na próxima terça-feira, dia 23.

Em seu Instagram, Shakira se mostrou feliz de estar novamente em terras tupiniquins e escreveu em português:

Brasil estou muito feliz de estar com vocês de novo! Estava com muitas saudades! Shak