Kim Kardashian ganha flores e música de Kanye West por seu aniversário

21/10/2018 | 16:10



Kim Kardashian está completando 38 anos de idade neste domingo, dia 21, mas o presente de Kanye West veio antes!

A empresária compartilhou em seu Instagram o que seu marido fez para ela no último sábado, dia 20. Em um vídeo, Kanye aparece tocando piano na casa deles enquanto os filhos do casal estão ao fundo se divertindo. Em volta, enormes arranjos de flores por toda a parte tomam conta do salão. Kim escreveu:

Kanye é o mais criativo quando o assunto é enviar flores para o meu aniversário! Te amo muito amor.

No Twitter, Kanye compartilhou o vídeo deste momento especial, e escreveu:

Kim Kardashian, você é deslumbrante. Vou continuar tentando fazer coisas que possam expressar o quão bonita você é por dentro e por fora e o quanto eu amo você e sua família.

Muito fofos não é mesmo?

A irmã de Kim, Khloé Kardashian também publicou o vídeo em seu InstaStories, e escreveu dizendo que Kim merece tudo aquilo!