Khloé Kardashian e Kris Jenner postam fotos e mensagens de parabéns à Kim Kardashian!

21/10/2018 | 16:10



E os parabéns para Kim Kardashian por seu aniversário continuam! Agora foi a vez de Kris Jenner homenagear a filha, que está completando 38 anos de idade neste domingo, dia 21.

Kris publicou em seu Instagram uma montagem com diversas fotos dela ao lado de Kim, e escreveu um texto fofo:

Feliz aniversário Kim! Minha linda menina, eu te amo e te adoro, e desejo à você o dia mais incrível do ano... Você tem trazido à todos nós muito amor, alegria e felicidade. Você é a melhor mãe, esposa, irmã, filha e amiga e eu sou mais que abençoada por ser sua mãe. Eu estimo casa memória que nós compartilhamos e desejo à você todo o amor que você nos dá a cada dia. Amo você. Mamãe.

Khloé Kardashian também desejou os parabéns à irmã em um texto dizendo que estaria perdida sem a irmã.

Durante minha vida toda, você tem sido alguém que eu admiro. Para mim, você é uma super mulher! Eu não sei como você faz tanto e faz tudo parecer tão fácil. As pessoas não têm ideia do ser humano tão altruísta que você é. E sem querer nada em troca. Me impressiona muito a mulher, esposa e mãe que você se tornou. Sou muito grata por termos nos aproximado durante o último ano. Sem você eu estaria perdida! Coisas loucas acontecem com nós o tempo todo, mas que sorte temos de experienciar esta coisa louca chamada vida juntas? Eu tenho certeza que, não importa o que aconteça com qualquer uma de nós, estará sempre tudo bem porque temos uma a outra. Espero que você tenha o melhor aniversário Keeks! Rezo para que cada desejo seu se realize. Você merece muito! Amo você! Até o fim dos tempos, amo você!

De acordo com o Metro UK, estes problemas que Khloé menciona no texto estariam relacionados a Tristan Thompson por conta de tudo que eles passaram nos últimos meses. Complicado, né? Mas felizmente elas tem uma a outra para ter apoio em momentos assim.