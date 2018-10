Thiaguinho revela que Fernanda Souza teve câimbra na boca durante o casamento deles!

21/10/2018 | 16:10



Thiaguinho esteve no Altas Horas do último sábado, dia 20, e falou sobre seu relacionamento com Fernanda Souza! O cantor começou contando como os dois se conheceram:

- Foi em um programa de televisão. Eu achei que ela estava me olhando meio diferente, mas ela fala que não. Aí depois a gente voltou a se encontrar em um show meu no Rio de Janeiro, e aí uma semana, ou 15 dias depois ela voltou ao meu show. Estava procurando, né?

E foi nesse show, em Salvador, que o romance começou a tomar um rumo.

- Lá que a gente estreitou a relação, olhares e tal. Trocamos telefone. Na verdade, eu decorei o número dela porque ela não queria me dar! Aí a gente voltou a se encontrar no Rio de Janeiro, e desde então são sete anos e meio.

Luan Santana também estava no programa e por ser bem próximo dos dois, falou um pouco sobre o casal e até contou sobre a noite de núpcias dos dois!

- Os dois são muito engraçados juntos! Ela me falou que ele chegou e desmaiou, e ela teve que tirar o vestido de noiva sozinha!

Thiaguinho também revelou outro momento engraçado que rolou no dia do casamento deles.

- Eu sempre tive o sonho de casar. Quando ela foi entrando com o meu pai eu estava lá, emocionadíssimo. Aí no meio da igreja a Fernanda olha para alguém e faz a maior careta abrindo a boca. Eu olhei e pensei: Mas gente? E ela tem a explicação, ela falou: É que eu estava sorrindo muito lá fora e fiquei com câimbra na boca. Aí aproveitei alguém para dar uma soltada!