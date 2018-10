Após término de noivado, Ariana Grande é vista com sua mãe e amigo em Nova York

21/10/2018 | 16:10



Ariana Grande segue focada em superar o término de seu noivado com Pete Davidson, e segundo o TMZ, a cantora decidiu ir atrás do apoio de sua família para ajudar nisso.

A cantora foi vista na região residencial de Riverdale, no bairro do Bronx, em Nova York, no último sábado, dia 20, passando o dia com sua mãe e um amigo. Segundo a publicação, foi provavelmente um jeito de sair da correria de Manhattan, além de ficar um pouco longe do bairro que ela e Pete passavam tanto tempo juntos.

Quanto as suas roupas, Ariana estava usando tênis confortáveis e um casaco de moletom grande.

Tomara que a família a ajude a se distrair um pouco neste momento delicado, né?