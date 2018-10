Etchegoyen fala em "construir pacificação" para chegar no pós-eleição em paz

21/10/2018 | 16:01



O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegoyen, defendeu neste domingo a importância de "construir a pacificação" para que o País possa chegar na segunda-feira, após o segundo turno das eleições, em paz.

Em coletiva na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Etchegoyen destacou a importância da Constituição, que está em seu 30º aniversário. O ministro lembrou que os brasileiros já viveram "muitas vésperas do juízo final, do fim do mundo". "Não podemos fazer desta semana (última da campanha eleitoral) mais uma véspera de apocalipse", afirmou.

Segundo Etchegoyen, toda e qualquer tentativa de fraudar a legalidade e a legitimidade do processo eleitoral encontrará pela frente todos os instrumentos de que dispõe o Estado brasileiro.