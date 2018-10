Barrichello e Átila Abreu vencem corridas em Londrina; Serra amplia liderança

21/10/2018 | 15:13



Rubens Barrichello e Átila Abreu venceram as corridas da rodada dupla em Londrina (PR) da Stock Car neste domingo. Rubinho, que largou em segundo, atrás apenas de Felipe Fraga, foi o mais rápido na primeira prova e Átila usou todos os botões de ultrapassagem para vencer a segunda corrida no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Quem se deu bem com os resultados foi Daniel Serra, líder do campeonato que ampliou a vantagem na ponta e agora soma 270 pontos, 34 a mais que Felipe Fraga, vice-líder. Rubinho pulou de quinto para terceiro, agora com 194 pontos, e forte na briga pelo título.

Serra foi o quarto colocado na primeira corrida e chegou em segundo na prova seguinte. Pole, Fraga sofreu com problemas nos boxes nas duas corridas. Ele foi apenas o 10.º na primeira corrida e, depois, novamente largando em primeiro em razão da inversão do grid de largada, terminou em quarto.

A primeira corrida até começou da maneira que Fraga esperava. Ele manteve a pole e viu Serra estacionado na sexta posição. No entanto, tudo mudou depois das paradas nos pit stops, quando Fraga teve problemas na roda traseira direita e caiu de primeiro para 10.º. Rubinho assumiu a ponta e a manteve até o final. Julio Campos chegou em segundo e Ricardo Zonta completou o pódio.

"Está sendo um fim de semana maravilhoso. É quase como se eu tivesse uma segunda chance, pois quase fiquei fora do Q1 ontem (sábado) e consegui dar a volta por cima. Estava economizando equipamento quando me vi em primeiro depois da parada", comemorou Barrichello, que conquistou a sua segunda vitória nesta temporada.

Como terminou em 10.º na primeira corrida, o grid de largada invertido da segunda prova teve Fraga novamente largando em primeiro. E o piloto da Cimed Chevrolet novamente não conseguiu se manter na ponta em razão de outro problema nos boxes.

A largada foi semelhante à da primeira prova, com Fraga mantendo a ponta, Julio Gomes pulando para a vice-liderança e Serra na sexta posição. Com um novo problema na rodada traseira, Fraga perdeu a primeira posição depois de parar nos boxes para Átila Abreu, que se beneficiou do abandono de Gomes e usou o botão de ultrapassagem para sustentar a vantagem até o final - ele não havia usado o recurso na primeira prova.

Para piorar ainda mais a tarde de Fraga, ele perdeu o segundo lugar para Daniel Serra, que havia subido para terceiro após a parada, e também foi ultrapassado por Ricardo Mauricio após uma manobra sensacional com direito à escapada da pista. No final, Fraga chegou em quarto, logo à frente do surpreendente argentino Esteban Guerrieri. Rubinho foi o 10.º.

A 11.ª e penúltima etapa da temporada da Stock Car será daqui a duas semanas, em 4 de novembro, em Goiânia.