Notícias da semana - 15 a 21 de outubro

Da Redação



21/10/2018 | 15:10



SAÚDE

Casos de dengue caem no Grande ABC nos últimos dois anos

Os casos de dengue, doença transmitida pelo mosquito de listras brancas e pretas Aedes Aegypti, no Grande ABC, tiveram queda de 98% nos últimos dois anos. Esse mosquito também é responsável por transmitir a febre amarela, chikungunya e o zika vírus. Nos três casos, o sintoma comum é a febre.

Apesar da boa notícia, o combate ao mosquito não acabou, e os cuidados devem ser mantidos. O ideal a se fazer é prevenir. Como o mosquito é o responsável pela transmissão, é preciso evitar sua multiplicação.

Vasinhos de flores, pneus, latas de lixo, calhas e caixa-d’água são lugares que o Aedes procura para deixar os ovos, portanto, nada de acumular água. Esses espaços precisam estar sempre limpos e secos. Nos ralos, que também sempre acumulam água, é importante que os adultos coloquem cloro (água sanitária com químicos capazes de eliminar as larvas dos insetos).

No caso de infecção, a primeira coisa é ir até o hospital e seguir as orientações médicas. Sucos e frutas ajudam o corpo a se recuperar. Outra dica importante é lavar sempre as mãos – também com álcool gel. A responsabilidade de combater as doenças é de todos e temos que ficar atentos.

ECONOMIA

Indústria das sete cidades volta a demitir funcionários

O volume de pessoas que trabalham nas fábricas (indústrias) do Grande ABC diminuiu em setembro, devido à demissão de 70 pessoas. O resultado é diferente do que aconteceu em julho e agosto, quando o nível de emprego ficou positivo em 250 e 470 operários, respectivamente, segundo os dados divulgados pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).

ESPORTE

Brasil vence e conquista ouro no futsal em Olimpíada

Nesta semana, a equipe brasileIra masculina de futsal venceu a Rússia por 4 a 1, em Buenos Aires (Argentina). Os jovens conquistaram medalha de ouro na primeira participação do futsal em uma edição dos Jogos Olímpicos da Juventude.

Invictos nos jogos após cinco partidas, os atletas tinham na torcida Marta, eleita seis vezes melhor jogadora de futebol do mundo.

ENTRETENIMENTO

Desenho animado ensina língua de sinais para todos

O desenho animado em Libras (língua de sinais para surdos e mudos) desenvolvido no Brasil tem dado o que falar. Min e as Mãozinhas conta as aventuras da menina que é surda, que se comunica por meio da língua de sinais. Com a narração da rotina de Min, o público tem contato com algumas curiosidades, como, por exemplo, como funciona uma campainha para surdos.

A animação está disponível em canal no YouTube (www.youtube.com/channel/UCJtOTvG4EvBGkvtTVVv8Lpg).

O desenho, idealizado pelo animador Paulo Henrique Rodrigues, possui 13 episódios iniciais.