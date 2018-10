Taiwan: Autoridades reveem número de mortos em descarrilamento para 18

21/10/2018 | 14:47



Autoridades em Taiwan revisaram para 18 o total de mortos no descarrilamento de um trem no país. Mais cedo, as informações eram de 22 mortos.

Mais de 170 pessoas ficaram feridas neste domingo quando um dos mais novos e rápidos trens de Taiwan descarrilou numa curva em meio a um trajeto popular no país.

O trem expresso Puyuma carregava mais de 366 passageiros de um subúrbio de Taipei para a cidade de Taitung, na costa sudeste de Taiwan, quando descarrilou por volta das 16h50 no horário local (5h50 em Brasília). A causa do acidente está sendo investigada. Fonte: Associated Press.