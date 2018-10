Obituário - 21 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/10/2018 | 14:22



Nicea de Azevedo Marques Gnan

(Santos, SP, 5-2-1918 – São Bernardo, 17-10-2018)

Início da década de 1990. Um grupo de moradores de São Bernardo se organiza para demonstrar a importância histórica do prédio localizado no número 1.325 da Rua Marechal Deodoro. Ali funcionou, desde o século 19, a Câmara Municipal e o gabinete de vários prefeitos. E o prédio havia se transformado em verdadeiro pardieiro.

Entre os moradores estava Dona Nicea. Ela vinha às reuniões. Passava abaixo-assinado no seu bairro, a Vila Baeta Neves. Fazia plantão em frente à antiga Câmara. E foi uma animadora do movimento denominado SOS Câmara. Ao mesmo tempo, contava histórias da velha São Bernardo e da presença da sua família, Azevedo Marques.

O prédio foi salvo. Dona Nicea continuou a colaborar com a construção da história da cidade. Até que, idade avançada, foi se afastando. Célia, uma das suas filhas, continuava a dar notícias da mãe idealista. Até que...

Dona Nicea era filha de João Batista de Azevedo Marques e de Maria de Azevedo Marques, e viúva de Guilherme Gnan. O casal teve quatro filhas: Célia, Maria, Luci e Angelina. Dona Nicea residia na Vila Baeta Neves. Parte aos 100 anos de idade. Está sepultada no Cemitério de Vila Euclides.

