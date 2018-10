Turquia diz que dará detalhes de investigação sobre jornalista saudita na terça

21/10/2018 | 14:00



O presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan afirmou que vai divulgar na terça-feira detalhes das investigações turcas sobre a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

Falando a apoiadores no domingo em Istambul, Erdogan disse que a Turquia está buscando justiça e que vai "entrar em detalhes" num discurso ao membros do partido governista no Parlamento.

A imprensa pró-governo na Turquia afirma que um grupo de assassinos viajou para a Arábia Saudita para matar Khashoggi dentro do consulado saudita depois que ele entrou no prédio no dia 2 de outubro. A Arábia Saudita reconheceu que o jornalista, um crítico do governo que vivia nos Estados Unidos, morreu dentro do prédio, mas a afirma que a morte ocorreu após uma briga no consulado.

A versão saudita tem sido recebida com ceticismo no mundo em meio a acusações de acobertamento do crime.

O Reino Unido, a Alemanha e a França assinaram um comunicado conjunto condenando a morte de Khashoggi no qual afirmam que há "necessidade urgente de clarificar o que exatamente aconteceu".

Os governos dos países europeus afirmam no comunicado que ataques a jornalistas são inaceitáveis e dignos da "máxima preocupação das três nações". Eles afirmam que a "hipótese" proposta até agora na investigação saudita precisa ser suportada por fatos para que possa ser considerada crível.

O comunicado afirma ainda que mais esforços são necessários para estabelecer a verdade e acrescenta que os três países aguardam mais informações para emitir um julgamento. Fonte: Associated Press.