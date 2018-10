Immobile decide fora de casa e Lazio vence o Parma por 2 a 0

21/10/2018 | 13:05



A Lazio venceu o Parma por 2 a 0, fora de casa, neste domingo, e chegou a 18 pontos nesta edição do Campeonato Italiano, após nove partidas disputadas. O centroavante italiano Ciro Immobile e o meia argentino Joaquín Correa fizeram os gols da equipe romana.

Os dois gols saíram no segundo tempo da partida, já na reta final do jogo. O meio-campista kosovar Valon Berisha foi derrubado na área pelo defensor italiano Riccardo Gagliolo. Aos 35 minutos, Immobile bateu forte e no alto, no canto direito do italiano Luigi Sepe, que pulou no lado certo, mas não alcançou a bola. Já aos 48, o centroavante serviu Correa, que bateu cruzado e fechou o placar.

A Lazio vai viajar à França para enfrentar o Olympique de Marselha, em Marselha, pela terceira rodada da Liga Europa, nesta quinta-feira. Já na próxima segunda-feira, pela décima rodada do Campeonato Italiano, a equipe da cidade de Roma vai fazer um confronto direto contra a Inter de Milão, em casa.

Com os 18 pontos conquistados, a Lazio garantiu que vai terminar a nona rodada dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. A equipe romana, que está em terceiro, só pode ser ultrapassada pela Inter de Milão, que neste domingo vai disputar um clássico contra o Milan. O Parma, que está em décimo lugar com 13 pontos ganhos, vai visitar a Atalanta no próximo sábado.

As outras partidas já realizadas neste domingo confirmaram que a rodada não está boa para os mandantes. O Frosinone recebeu o Empoli e empatou por 3 a 3, enquanto o Bologna, em casa, ficou no 2 a 2 com o Torino. Já a Atalanta, que visitou o Chievo Verona, saiu vitoriosa por 5 a 1.